صاروخ أردني يسقط طائرة استطلاع مجهولة فوق "الزعتري"

أفاد مراسل "العربية" عن سماع دوي انفجار ضخم في بلدة "ثغرة الجب" في المفرق الأردنية ضمن المنطقة القريبة من مخيم الزعتري.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن الانفجار ناتج عن إسقاط طائرة استطلاع بصاروخ أردني.

واعترضت الدفاعات الجوية الأردنية طائرة استطلاع كانت تحوم في سماء المفرق، فجر اليوم، قبل أن يتم إسقاطها وتدميرها.

ووفق معلومات "عمون" فإن جسماً غريباً كان يحوم فوق سماء المفرق ضمن المنطقة القريبة من مخيم الزعتري، ما استدعى اعتراضها من قبل الدفاعات التابعة للقوات المسلحة الأردنية.

وكانت الطائرة قادمة من الحدود الشمالية، وفق المصادر.

وقال المواطنون إنهم شعروا باهتزاز البيوت عند سماع الصوت.

وعلق مصدر من أجهزة الدفاع المدني بمحافظة المفرق بأنه وصل بلاغ بسماع صوت انفجار قوي في المكان.