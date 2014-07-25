سحب الجنسية من نائب كويتي سابق ومالك قناة وصحيفة

قرر مجلس الوزراء الكويتي، مؤخراً، سحب الجنسية من نائب سابق ومالك قناة وصحيفة، فاستمرت تداعيات هذا القرار إلى اليوم.

ويعتبر الشارع الكويتي منقسما حيال الموضوع، بين فريق معارض يرى القرار ورقة ضغط حكومية لتغيير قواعد اللعبة السياسية، وفريق مؤيد يعتبرها صدمة قد تجلب الهدوء المفقود منذ سنوات للساحة السياسية بالكويت.

وتؤكد الحكومة أن الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم يحملون جنسيات أخرى.

وطرح قرار الحكومة هذا، فور صدوره، سؤالاً عن مصير هؤلاء الأشخاص داخل الكويت، هل يبقون فيها أم يغادرونها.

يذكر أن عبدالله البرغش، الذي كان نائبا في برلمان 2008 والبرلمان المبطل عام 2012، حاصل على الجنسية بصفة أصلية. واستند قرار الحكومة في سحبها منه إلى المادة 21 من قانون الجنسية بعد تقديم والده معلومات غير صحيحة للحصول عليها.

أما أحمد الجبر، الذي أوقفت وزارة الإعلام قناته الفضائية وصحيفته بعد فقدان الترخيص الممنوح له، فقد اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس. واستند قرار سحبها منه إلى المادة 13 من قانون الجنسية التي تجيز سحب الجنسية "للمصلحة العامة".

وترى الحكومة أن خطواتها موافقة للقانون، وهي تهدف منها لإعادة هيبة القانون وتطبيقه، ما قد ينعكس في الحد من تحركات المعارضة، خاصة أن بعض ناشطيها استحقوا الجنسية الكويتية عن طريق التجنس. ومن جهتها ترى الحكومة في هذه الخطوة تصعيدا يدخل البلاد في نفق مظلم جديد.

وأكدت مصادر حكومية أن إمعان النظر في ملفات الجنسية وتطبيق القانون مستمر، وقد يتم في الأيام المقبلة سحب الجنسيات من المزيد من الأسماء اللامعة إعلامياً وسياسياً في البلاد.