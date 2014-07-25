غزة: "القسام" تستهدف مطار بن غوريون بثلاثة صواريخ

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت قبل ظهر الجمعة ثلاثة صواريخ "إم 75" على مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب، حيث لاتزال حركة الملاحة الجوية مضطربة إثر سقوط صاروخ قربه الثلاثاء.

وقالت الكتائب في بيان إنها "قصفت في الساعة 11:45 دقيقة (08:45 بتوقيت غرينتش) مطار بن غوريون بثلاثة صواريخ إم 75".

ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، اكتفى الجيش الإسرائيلي بتأكيد اعتراض صاروخين فوق تل أبيب.

وصواريخ "إم 75" طويلة المدى هي صيغة معدلة من الصاروخ فجر 5 الإيراني الصنع، ويضع مداها تل أبيب والقدس تحت تهديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ في وقت رفعت الوكالة الفيدرالية للطيران الأميركي، الأربعاء، حظر الرحلات من وإلى تل أبيب، محذرة في الوقت نفسه من أمن الوضع مازال "مضطرباً جداً".

وكانت جميع الشركات الأميركية ومعظم الشركات الأوروبية علقت رحلاتها مساء الثلاثاء. ولم تستأنف كبرى الشركات مثل "إير فرانس" و"لوفتهانزا" رحلاتها بعد رغم رفع الحظر.

وقد اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تعليق الرحلات "انتصاراً كبيراً للمقاومة".