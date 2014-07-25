غزة: بان كي مون يدعو لـ"هدنة إنسانية" طوال عيد الفطر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، إلى "هدنة إنسانية" فورية في غزة حتى نهاية عيد الفطر الأسبوع المقبل.

وقال بان كي مون في بيان أصدره مكتبه "في يوم الجمعة الأخير من رمضان، أدعو إلى هدنة فورية وغير مشروطة في المعارك الدائرة في غزة وفي إسرائيل"، على أن "تستمر طوال فترة عيد الفطر".

وتأتي هذه الدعوة بعد لقاءات عدة بين بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ومسؤولين مصريين لوقف القتال بين إسرائيل وحماس.

وأضاف الأمين العام أن هدنة في المعارك يمكن أن تؤدي إلى "وقف أطول لإطلاق النار".

وقال: "يستطيع جميع الأطراف بالتأكيد الموافقة على وقف القتال خلال فترة العيد المقدسة. ويستطيع الجميع بالتأكيد أن يوافقوا على وقف التقاتل خلال هذه الفترة القصيرة على الأقل".