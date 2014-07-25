غزة: مطالبة أوروبية بـ"تحقيق" في قصف مدرسة الأونروا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى "تحقيق سريع" في القصف الإسرائيلي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة أوقع 15 قتيلاً و200 جريح الخميس.

وقالت المتحدثة الدبلوماسية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسياسيتش: "ندعو إلى تحقيق سريع وكامل في هذا الحادث".

وهي المرة الرابعة التي تتعرض فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لقصف، كما أكدت الناطقة داعية "كل الأطراف إلى احترام حرمة وسلامة الأونروا".

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إقامة "ممرات إنسانية" لكي يتمكن المدنيون من الهرب من مناطق المعارك إذا أرادوا ذلك.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي: "نحن قلقون جداً إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة" حيث تجاوزت حصيلة القتلى في العملية الإسرائيلية 820 قتيلا،ً ونددت مجدداً بـ"خسارة أرواح المدنيين".

وفيما تتواصل الجهود للتوصل إلى تهدئة في اليوم الثامن عشر للهجوم الإسرائيلي ضد حماس، دعا الاتحاد الأوروبي مجدداً كل الأطراف إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وقتل خمسة عشر فلسطينياً، بينهم رضيع، الخميس، إثر قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيت حانون شمال قطاع غزة.