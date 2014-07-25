غزة.. إسرائيل تغتال قيادياً في حركة الجهاد

أفادت مصادر طبية بمقتل المسؤول الإعلامي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، صلاح أبو حسنين ونجله في غارة إسرائيلية صباح الجمعة على منزله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة "استشهد صلاح حسنين (45 عاما) ونجله عبدالعزيز حسنين (14 عاما) وجرح 15 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم منزله الواقع في مدينة رفح".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي صلاح حسنين، أحد قيادييها، معلنة مقتله هو ونجله، فيما أفاد شهود بأن الغارة استهدفت منزل القيادي في الحركة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ 17 يوما بلغ 804 "غالبيتهم العظمى من المدنيين".