أميركا.. قرار بالإفراج عن كويتي من غوانتانامو

رأت اللجنة الأميركية لمراجعة أوضاع المعتقلين في غوانتانامو أنه يمكن الإفراج عن أحد الكويتيين، الاثنين، وأكدت ضرورة إبقاء الكويتي الثاني في المعتقل.

وقالت لجنة مراجعة الأوضاع التي شكلها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في إطار جهوده لإغلاق المعتقل، إنها استمعت إلى فوزي العودة ووافقت على مبدأ الإفراج عنه.

ودرست اللجنة وضع الكويتي الآخر في المعتقل فايز الكندري، إلا أن أعضاءها أقروا بالإجماع على أن اعتقاله بموجب قوانين الحرب يبقى ضروريا لتجنب تهديد يبقى كبيرا لأمن الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الكندري مازال يصر على فكر متطرف، وكان على علاقة وثيقة مع قادة كبار في تنظيم القاعدة.