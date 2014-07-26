الإفراج عن معلم بريطاني خطف في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنه تم، اليوم السبت، الإفراج عن معلم بريطاني كان مخطوفا في اليمن.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة "فرانس برس" إنه "تم الإفراج عن مايك هارفي، المحتجز في اليمن منذ فبراير، اليوم".

وأكد المتحدث أن عملية الإفراج عن البريطاني تمت "بواسطة الحكومة اليمنية التي تفاوضت مع وسطاء من القبائل، وهو ما يحدث عادة"، معرباً عن امتنان بلاده لحكومة اليمن على دعمها.

وخطف المئات في اليمن خلال السنوات الـ15 الماضية، معظمهم على يد رجال القبائل الذين يستخدمونهم كورقة تفاوض في الخلافات مع الحكومة. وقد أفرج عنهم جميعا تقريبا دون أن يصابوا بأذى.