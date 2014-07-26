غزة: استهداف سيارة إسعاف ومقتل أحد أفراد طاقمها

قتل مسعف فلسطيني منتصف ليل الجمعة/السبت، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة "استشهاد المسعف محمد مطر العبادلة (32 عاما) خلال توجهه لإخلاء الجرحى والشهداء من منطقة خزاعة شرق محافظة خان يونس".

وأضاف أن "وزارة الصحة تجدد استنكارها الشديد لهذه الجرائم الممنهجة بحق طواقمنا الإسعافية والطبية التي تؤدي دورها الإنساني في المناطق المستهدفة على الرغم من وجود تنسيقات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

والجمعة، أعلن وكيل وزارة الصحة الفلسطينية أن مسعفا فلسطينيا قتل إثر تعرض سيارة إسعاف للقصف بقذائف الدبابات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وفي هذه المنطقة، قال شهود عيان ليل الجمعة/السبت، إن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها بشكل كثيف على مستشفى بيت حانون، ما ألحق أضرارا فيه.

وفي هذا السياق، استنكر القدرة "الاستهداف المباشر الذي يتعرض له مستشفى بيت حانون شمال القطاع من القذائف المدفعية التي سقطت على المستشفى، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالعديد من الأقسام الحيوية".

وطالب "الجهات المعنية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري لحماية المؤسسات الطبية وكوادرها".