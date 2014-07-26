غزة.. انتشال 147 جثة من تحت الأنقاض بعد بدء الهدنة

انتشلت جثث 147 فلسطينياً على الأقل من تحت الأنقاض في قطاع غزة بعد دخول الهدنة الإنسانية لمدة 12 ساعة حيز التنفيذ، السبت، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، إنه "تم انتشال 57 شهيدا من مدينة غزة، خصوصا حي الشجاعية والزيتون والتفاح، و40 شهيدا من رفح وخان يونس (جنوب)، و15 شهيدا من منطقة وسط القطاع، و35 شهيدا من شمال القطاع".

وأشار القدرة الى أنه من بين هؤلاء القتلى هناك "أطفال ونساء ومسنون"، من دون أن يوضح أعدادهم بالتفصيل.

وهذه الأرقام ترفع عدد قتلى القصف الإسرائيل على غزة المستمر منذ 18 يوماً إلى أكثر من 1000 منهم حاولي 250 طفلاً و102 امرأة، بالإضافة لـ6000 جريح.

وخلال الهدنة، تم رصد دمار هائل في المنطقة الشرقية في رفح، خاصة في البيوت والمزارع والأراضي الزراعية، بينما تشرد أغلب سكان تلك المنطقة.

كما أن حجم الدمار هائل أيضاً في المناطق الحدودية شرق وشمال بيت حانون وبيت لاهيا وشرق التفاح والشجاعية والزيتون وشرق خانيونس وعبسان والقرارة وشرق دير البلح.