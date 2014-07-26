غزة: 985 قتيلا و5500 جريح في الهجوم الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قصفا اسرائيليا في الدقائق الأخيرة قبل بدء الهدنة الإنسانية التي أعلنت اليوم السبت أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 985 قتيلا وأكثر من 5500 جريح، وذلك منذ بدء العملية العسكرية قبل 18 يوما في الثامن من يوليو.

وقتل 23 فلسطينيا في القطاع فجر السبت في قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية. كما انتشلت 85 جثة من تحت الأنقاض في غزة عقب سريان الهدنة الإنسانية لمدة 12 ساعة صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر السبت منزلا في خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى 16 قتيلا، غالبيتهم أطفال ونساء ومسنون، بحسب ما أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة.

وبالتزامن مع هذه الغارة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية أخرى على منزل في وسط قطاع غزة أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

وفي وقت سابق من فجر السبت قتل فلسطينيان على الأقل وأصيب كثيرون آخرون بجروح، بينهم ثلاثة إصاباتهم "خطيرة"، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة، بحسب ما أعلن المصدر نفسه.

وقال القدرة إن "قتيلين سقطا في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الكجك في غزة"، مؤكدا "وصول العديد من الإصابات في هذه الغارة، منهم ثلاثة حالتهم خطيرة".

من جهة أخرى، أشار شهود العيان إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل باتجاه سيارة مدنية ما أدى إلى سقوط قتلى.

يأتي ذلك بينما ناشد مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية سرعة التدخل العاجل وإنقاذ الطواقم الطبية والإسعافية والمحاصرين داخل مستشفى بيت حانون.