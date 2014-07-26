فرنسا ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث الوضع في غزة

يستضيف وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم السبت في باريس، عددا من نظرائه "لبحث الوضع في غزة"، كما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الجمعة.

وأوضح المصدر أن "هدفنا، دعما للمبادرات الجارية وفي الدرجة الأولى للمبادرة المصرية، هو تضافر الجهود الدولية للعمل على وضع شروط وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

وسيحضر الاجتماع وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وقطر، بالإضافة الى وزيرة الخارجية الأوروبية. ولن يكون هناك أي تمثيل من إسرائيل أو حماس أو السلطة الفلسطينية في الاجتماع الذي سيعقد صباح اليوم.





