مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

قتل شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وقعت منتصف ليل الجمعة/السبت، وفق ما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية.

وقال أحد هذه المصادر إن الفتى نصري محمود طقاطقة (15 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في قرية بيت فجار المحاذية لمدينة بيت لحم، مشيرا إلى أن خمسة شبان فلسطينيين أصيبوا أيضا خلال هذه المواجهات بجروح، أحدهم حالته حرجة.

وبعيد ذلك، قتل الفتى باسم صادق أبو الرب (18 عاما) خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وقعت عند حاجز الجلمة الإسرائيلي بالقرب من مدينة جنين.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، أمس الجمعة، مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، احتج خلالها الفلسطينيون على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وبمقتل هذين الفلسطينيين يرتفع عدد الفلسطينيين الذين سقطوا يوم الجمعة وفي الساعات الأولى من فجر السبت برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين إلى 8 قتلى وأكثر من 10جرحى، غالبيتهم بالرصاص الحي، علما بأن أحد الجرحى حالته حرجة.