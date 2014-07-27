إسرائيليون يبرحون فلسطينيين ضرباً في القدس الشرقية

أصيب شابان فلسطينيان بجروح خطيرة، مساء الجمعة، بعد تعرضهما لضرب مبرح على أيدي مجموعة من الشبان اليهود في حي نيفي ياكوف الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، كما أفادت الشرطة والصحافة الإسرائيلية أمس السبت.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة، إن "عربيين تعرضا للضرب على أيدي شبان يهود على ما يبدو"، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الساعة.

والشابان اللذان تعرضا للاعتداء يبلغان من العمر 20 عاما، ويدعيان أمير شويكي وسامر محفوظ. وقد قال الأخير في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" إنه كان وصديقه يسيران في الشارع حين اقترب منه شاب يهودي طالبا منه سيجارة، وعندما أجابه محفوظ بأنه لا يحمل سجائر أدرك أنه عربي فابتعد، ثم ما لبث أن عاد مع حوالي 12 شابا آخرين مسلحين بهراوات حديدية وعصي، وانهالوا بها عليهما ضربا.

ونشرت "هآرتس" صورا للمعتدى عليهما وهما يرقدان في المستشفى في حالة يرثى لها، وقد تورم وجههما من شدة الضرب، مشيرة إلى أن "جروحهما خطيرة".

وأكدت الصحيفة أن عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين وصلوا إلى مكان الحادث "لم يستدعوا سيارة إسعاف" لنقل الجريحين.

وتصاعدت حدة العنف العنصري في القدس الشرقية إثر إقدام ثلاثة شبان يهود متطرفين على خطف فتى فلسطيني وإحراقه حيا في 2 يوليو، وذلك انتقاما لخطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية.