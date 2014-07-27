إسرائيل: حماس تنتهك وقف إطلاق النار الذي أعلنته

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته بنفسها، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال نتنياهو في هذه المقابلة "إنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنوه بأنفسهم. وفي هذه الظروف، ستقوم إسرائيل بكل ما يلزم للدفاع عن شعبها".

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق أنها وافقت على تهدئة إنسانية اعتبارا من الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش استجابة لطلب من الأمم المتحدة، لكن استمر سماع دوي انفجارات في غزة.

وكانت إسرائيل وافقت سابقا على خطة لوقف إطلاق النار عرضتها مصر لكن حماس لم تقبل بها.

وقال نتنياهو لشبكة "سي إن إن" إن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في محاولة لتفكيك شبكة الأنفاق التابعة لحماس عبر الحدود وتدمير مخزونها من الصواريخ.

وأوضح أن "إسرائيل تقوم بما كانت ستفعله أي دولة أخرى وكذلك الولايات المتحدة إذا كانت أي منطقة من بلدك تحت النيران وأمامك مهلة 60 الى 90 ثانية للنزول الى ملجأ".

وتابع "نريد أن نوقف بالتأكيد إطلاق الصواريخ ونريد تفكيك شبكة الأنفاق الإرهابية التي عثرنا عليها. لا أعلم إذا كنا سننجح بنسبة مئة بالمئة".