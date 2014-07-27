غزة.. مقتل 7 فلسطينيين بعد استئناف إسرائيل القصف

قتل سبعة فلسطينيين الأحد في قصف بري وجوي إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة في غزة، وفي وقت سابق من صباح اليوم قتل ثلاثة فلسطينيين، في قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين في قطاع غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي استئنافه لعملياته العسكرية ضد القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "إن مواطنين استشهدا في شرق المنطقة الوسطى"، مشيرا إلى أنهما ما زالا مجهولي الهوية. وأضاف "استشهد مواطن في شرق عبسان" قرب خان يونس جنوب القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، أنه سيستأنف عمليته العسكرية ضد قطاع غزة برا وبحرا وجوا، بعد استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وبعد الإعلان، سمع دوي انفجارات في مدينة غزة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال الجيش في بيان: "بعد استمرار إطلاق حماس للصواريخ بشكل متواصل خلال النافذة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من أجل السكان المدنيين في غزة، سيقوم الجيش الآن باستئناف أنشطته الجوية والبحرية والبرية في قطاع غزة".

ويأتي الإعلان بعد عشر ساعات من موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على تمديد التهدئة الإنسانية لفترة 24 ساعة أخرى، في خطوة رفضتها حركة حماس.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش، بيتر ليرنر، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نظرا للانتهاكات الصاروخية للهدنة الإنسانية من قبل حماس، فإن الجيش سيقوم الآن باستئناف أنشطته الهجومية".

وكانت قبل ذلك قد دوت صفارات الإنذار في جنوب ووسط إسرائيل، اليوم الأحد، محذرة من إطلاق صواريخ، وذلك بعد ساعات من موافقة إسرائيل على تمديد هدنة إنسانية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صاروخين سقطا في منطقتين مفتوحتين، واعترض نظام القبة الحديدية صاروخاً آخر.

ومددت إسرائيل هدنة إنسانية في قطاع غزة كانت قد سرت يوم السبت، ولكن حماس قالت إنها لن تقبل هذه الهدنة إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن جندياً قتل بقذيفة مورتر أصابت إسرائيل خلال الليل.