اجتماع استثنائي بين نصرالله وجنبلاط

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

وصدر عن الطرفين بيان مشترك أشار إلى أن اللقاء تطرق إلى ما يجري في غزة من جرائم صهيونية بحق الشعب الفلسطيني، حيث أكد الطرفان أن فلسطين تبقى القضية المركزية وهي تعلو فوق كل الخلافات السياسية، مؤكدين التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة في صمودهم في مواجهة الاحتلال.

وأضاف البيان "أن النقاش تطرق أيضاً إلى ما تشهده منطقة الموصل العراقية من تهجير للمسيحيين وقتل لهم وللمسلمين على أيدي التكفيريين، الأمر الذي كان موضع استنكار الطرفين وجرى التأكيد على ضرورة البحث في السبل الكفيلة بحماية وحدة العراق وتنوعه السياسي".

ولم يغب الشأن اللبناني عن اللقاء الذي جمع نصرالله وجنبلاط إذ ذكر البيان أن الطرفين بحثا الأوضاع الداخلية ولا سيما موضوع العمل الحكومي وأهمية تفعيله وتنشيطه، وضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء حالة الشغور القائمة.

كما تم التباحث في الوضع الأمني في لبنان، حيث جرى التوافق على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي وتعزيز الإجراءات المتخذة من أجل تمتين حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد من خلال رفع مستويات التنسيق بين الأجهزة الأمنية".

وتطرق البحث إلى موضوع العلاقات الثنائية بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، حيث عبر الطرفان عن رضاهما عن حسن سير هذه العلاقة، وأكدا على ضرورة تطويرها بما فيه مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العامة".

لقاء نادر بين نصر الله وجنبلاط

ابراهيم بيرم، الكاتب الصحفي في جريدة النهار اللبنانية والمتخصص في شؤون حزب الله، وصف في مقابلة مع "العربية نت" هذا اللقاء بالنادر، لاسيما بعد التناقضات الكبيرة بين مواقف نصرالله وجنبلاط فيما يخص ملفين أساسيين هما تدخل حزب الله في الحرب السورية، والملف الرئاسي اللبناني.

والأمين العام لحزب الله كان أكبر الداعمين معنوياً وعسكرياً للنظام السوري فيما كانت مواقف جنبلاط واضحة منذ انطلاق الثورة السورية حين دعا إلى إسقاط النظام الأسدي ووصفه بالقاتل والمجرم، ودعم مطالب وحقوق الشعب السوري وأبدى تعاطفاً مع اللاجئين السوريين.

غير أن الملف السوري لم يكن وحده سبب الخلاف بين جنبلاط وحزب الله، إذ زادت العلاقة سوءاً في الأشهر الماضية على خلفية الاستحقاق الرئاسي، فجنبلاط الذي أيّد سياسة النأي بالنفس عن الموضوع السوري وتبنى إعلان بعبدا الصادر في عهد الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، وجد نفسه في مواجهة مع نصر الله وحلفائه اللبنانيين الذي شنوا هجوماً عنيفاً على الرئيس سليمان خاصة في آخر أيام عهده، حين علت الأصوات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين والتي برزت فيها عبارات كالمعادلة الذهبية والمعادلة الخشبية، في إشارة إلى مطالبة حزب الله حينذاك بتضمين البيان الوزاري لحكومة تمام سلام مثلث "الجيش والشعب والمقاومة"، وكان جنبلاط في تلك الفترة من أبرز الداعمين لسياسة ومواقف الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان حتى اليوم الأخير من عهده في سدة الرئاسة.

أهمية اللقاء في شكله فقط

ورأى الصحافي ابراهيم بيرم في حديث مع "العربية نت" أن لقاء نصرالله-جنبلاط يكتسب أهمية في شكله فقط وأنه لن يغير شيئا في واقع السياسة اللبنانية، وأوضح بيرم قائلاً: هذا اللقاء جاء ليضع النقاط على الحروف ويحدّد أسس العلاقة بين الطرفين، خاصة أن جنبلاط لا يمكنه الذهاب بعيدا في خلافه مع حزب الله، فجنبلاط يعلم جيدا أنه بحاجة إلى حزب الله، كما أن حزب الله هو أيضاً بحاجة الى جنبلاط، كونه يلعب دورا سياسيا وسطياً.

واستبعد بيرم أن ينجح اللقاء الذي جمع نصر الله وجنبلاط في الخروج بتسوية فيما يخص الملف الرئاسي، ولا فيما يخص الموضوع السوري، معتبراً أن أهمية اللقاء في انعقاده وليس في نتائجه.

ورأى بيرم أن الوضع الأمني وتأمين الاستقرار والتماسك الداخلي هما الشيئان الوحيدان اللذان يمكن للطرفين أن يتفقا حولهما في المرحلة الراهنة، مع علمهما المسبق أنه يتوجب عليهما الإبقاء على علاقة ودية، أقله في الشأن الأمني.

العلاقة بين حزب الله والتقدمي لم تنقطع

وعلى رغم أن اللقاء بين جنبلاط ونصرالله استحوذ على أهمية إعلامية وسياسية كونه الأول منذ حوالي 3 سنوات، إلا أن مصادر متابعة للطرفين أكدت لـ"العربية نت" أن العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله لم تنقطع يوماً وأنه كانت تتم "جلسات عشاء " بشكل شبه اسبوعي يحضرها عن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وعن الحزب التقدمي الاشتراكي كان يحضر الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وأشارت المصادر إلى أن هذه ال"عشوات" كانت بمثابة لقاءات تبقي العلاقات بين الطرفين قائمة وإن بشكل غير علني، وذلك لإبقاء النقاشات حول الأمور اللبنانية الأساسية على جدول أعمالها بشكل دائم.