زوجة نائب رئيس وزراء الكاميرون في أيدي "بوكو حرام"

أكد وزير الإعلام الكاميروني والمتحدث باسم الحكومة، عيسى تشيروما، أن مقاتلي جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتشددة هاجموا منزل نائب رئيس الوزراء الكاميروني، اليوم الأحد، وخطفوا زوجته وقتلوا ثلاثة أشخاص على الأقل.

وخُطف زعيم ديني محلي يعرف باسم سيني بوكار لامين أو لاميدو أيضا في هجوم منفصل على منزله.

وقال الوزير تشيروما عبر الهاتف: "يمكنني أن أؤكد تعرض منزل أمادو علي، نائب رئيس الوزراء في كولوفاتا، إلى هجوم وحشي من مقاتلي بوكو حرام".

وأضاف أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم.

وتابع: "للأسف خطفوا زوجته، وهاجموا أيضا مقر سكن لاميدو (الزعيم الديني المحلي) وخطفوه أيضا".