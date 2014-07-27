غزة: وفاة جنديين إسرائيليين متأثرين بإصابتهما

أعلن الجيش الإسرائيلي أن اثنين من جنوده توفيا، أمس السبت، متأثرين بجروح أصيبا بها هذا الأسبوع في قطاع غزة وعلى الحدود مع القطاع، ليرتفع بذلك إلى 42 عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدأت إسرائيل هجومها على القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان إن "الكابتن لياد لافي (22 عاما) من سلاح المشاة، أصيب بجروح في 24 يوليو جنوب قطاع غزة، والسرجنت رامي شالون (39 عاما) من سلاح المشاة، أصيب في 22 يوليو على الحدود مع قطاع غزة"، وتوفيا السبت متأثرين بجروحهما.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ثلاثة جنود آخرين في وقت مبكر من يوم السبت في شمال قطاع غزة، وذلك قبل سريان هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة مددتها إسرائيل لاحقا أربع ساعات حتى منتصف ليل السبت/الأحد، ثم قررت تمديدها 24 ساعة أخرى حتى منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وبهذا وصلت حصيلة القتلى من العسكريين الإسرائيليين إلى 42 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 يوليو، ولم يتكبد الجيش الإسرائيلي خسارة بشرية فادحة كهذه منذ حرب 2006 ضد حزب الله في لبنان والتي خسر فيها 119 جنديا.