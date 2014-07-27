اليمن.. مقتل جنديين و10 من القاعدة في هجمات انتحارية

أعلن مصدر عسكري يمني مقتل جنديين وعشرة من مسلحي تنظيم القاعدة خلال تصدي قوات الجيش، فجر الأحد، لعدة هجمات انتحارية متزامنة استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية في بلدة المحفد في محافظة أبين.

وقال المصدر أن العشرات من مسلحي القاعدة شنوا هجوما بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون للسيطرة على مواقع عسكرية، انفجرت اثنتان منها قبل وصولها إلى هدفيهما، والثالثة عند مدخل الكتيبة المرابطة في منطقة الحضن مركز البلدة. وأوضح أن الجنود تمكنوا من إحباط الهجوم.

وأضاف "إن سيارتين مفخختين انفجرتا قبل وصولهما إلى أهدافهما، بينما الثالثة انفجرت عند مدخل الكتيبة المرابطة في منطقة الحضن مركز البلدة"، موضحا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجنود والمهاجمين عقب الانفجارات الثلاثة، وأدى الهجوم والاشتباكات إلى مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين، فيما قتل سبعة من المهاجمين، إضافة إلى الانتحاريين الثلاثة".

وينشط تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في العديد من مناطق جنوب اليمن، ويشن هجمات منتظمة على قوات الأمن.

ويشن الجيش اليمني منذ أبريل، هجوما على التنظيم المتطرف في محافظتي أبين وشبوة في جنوب البلاد.