مقتل جندي إسرائيلي بقذيفة هاون قرب قطاع غزة

أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، أن جنديا إسرائيليا قتل ليل السبت/الأحد، بقذيفة هاون بالقرب من قطاع غزة.

وقالت الناطقة "إن هذا الجندي قتل بقذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة، وأصابت الأراضي الإسرائيلية".

وبمقتل هذا الجندي يرتفع إلى 43 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في الثامن من يوليو.

وقررت إسرائيل أن تمدد حتى منتصف ليل الأحد/الاثنين، الهدنة الإنسانية التي التزمت بها مع حركة حماس في قطاع غزة نهار السبت.

إلا أن حماس رفضت هذا التمديد واستأنفت إطلاق الصواريخ، مطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، حيث قتل في الهجوم الإسرائيلي أكثر من ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حوالي عشرين صاروخا أطلقت مساء السبت وصباح الأحد، على جنوب إسرائيل، رد عليها الجيش الإسرائيلي أولا "بقصف موضعي محدد".