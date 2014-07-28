إسرائيل إلى سكان محيط غزة: غادروا منازلكم فوراً

بعث الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، برسائل إلى آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في أحياء في محيط مدينة غزة لمغادرة منازلهم فوراً، بعد مقتل أربعة أشخاص في جنوب إسرائيل نتيجة سقوط قذائف هاون أطلقت من غزة.

وجاء في بيان للجيش "قبل قليل تم إجراء اتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية إلى السكان المدنيين في أحياء الشجاعية والزيتون وجباليا لدعوتهم إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى وسط مدينة غزة"، في إشارة إلى الأحياء في شمال وجنوب وشرق مدينة غزة.

وقتل أربعة مدنيين إسرائيليين على الأقل عندما سقطت قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ووفقاً لتقارير الإذاعة العامة والقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، فقد قتل الأشخاص الأربعة عندما سقطت قذائف هاون على مجلس منطقة إشكول على الحدود الجنوبية لغزة مع إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا في القذيفة التي سقطت بالقرب من كيبوتز بيري على بعد 6 كيلومترات من الحدود في منطقة قريبة من مدينة غزة.