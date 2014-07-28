بان كي مون: اتصالات مع قطر وتركيا من أجل هدنة في غزة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي في نيويورك، اليوم الاثنين، بوقف العنف واحترام الجهود الأممية لوقف إطلاق النار.

وكشف المسؤول الأممي أنه سيواصل الاتصال بكل من قطر وتركيا من أجل التوصل إلى تسوية في غزة.

وقال إن غزة تشهد هدوءاً حذراً منذ ليل الأحد ما يسمح للمدنيين بتنفس الصعداء، وإن الوضع الحالي يسمح بالتوصل إلى هدنة.

وأكد بان كي مون أن مناطق كثير من غزة دمرت، ولا تزال الجثث أسفل المباني المدمرة، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وذكر أن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى سقوط أكثر من ألف قتيل فلسطيني، أغلبهم من المدنيين والأطفال، فضلاً عن آلاف الجرحى.