بيلاي: إسقاط "الماليزية" يمكن اعتباره جريمة حرب

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن تحطم الطائرة الماليزية إثر إصابتها بصاروخ في منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يمكن اعتباره "جريمة حرب".

وصرحت بيلاي في تقرير نشر الاثنين، أن هذا الانتهاك للقانون الدولي يمكن اعتباره بالنظر إلى الظروف جريمة حرب".

وشددت بيلاي على "أن كل الجهود ستبذل لإحالة المسؤولين عن هذه المأساة أيا كانوا أمام القضاء".

وأضافت "من الأساسي أن يجري تحقيق سريع ودقيق وفعال ومستقل في هذا الحدث".

وتحطمت الرحلة أم أتش 17 بين أمستردام وكوالالمبور وعلى متنها 298 شخصاً في 17 يوليو في منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين بشرق أوكرانيا.

واتهمت كييف والدول الغربية بشكل شبه علني الانفصاليين وروسيا المؤيدة لهم بالوقوف وراء المأساة.