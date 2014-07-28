غزة: إسرائيل تعترف بمقتل 10 من جنودها

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، عن مقتل 10 من جنوده حيث ذكر أن 5 من جنوده قتلوا في معارك دارت الاثنين مع مقاتلين فلسطينيين حاولوا التسلل الى إسرائيل عبر نفق في ناحال عوز قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان أن "جنود المشاة دانيال كيدمي 18 عاما وباركي ايشائي شور 21 عاما وساغي ايريز 19 عاما ودور ديري 18 عاما قتلوا في محاولة الهجوم هذه"، مشيراً إلى أن اسم الجندي الخامس الذي قتل في الهجوم ليس مسموحا نشره وأن العدد الاجمالي للجنود الاسرائيليين الذين قتلوا الأثنين بلغ 10 جنود.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أن 4 من جنوده من وحدة المدفعية قتلوا في نفس اليوم على الحدود مع قطاع غزة نتيجة سقوط قذيفة هاون، مصححا بذلك معلومة نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية واكدت فيها ان القتلى مدنيون.



أما الجندي الخامس الذي قتل الأثنين فسقط في القتال في غزة خلال النهار.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يوليو، قتل 53 جندياً إسرائيلياً، وهي الحصيلة الأكبر منذ الحرب على حزب الله اللبناني في العام 2006.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكدت قتل 10 جنود إسرائيليين في عملية عسكرية خلف خطوط الجيش الإسرائيلي شرق حي الشجاعية في غزة.

وذكرت الكتائب أن التسلل وقع قرب مستوطنة ناحال عوز الملاضقة للحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي تطور سابق، أعلن مصدر طبي فلسطيني اليوم الاثنين أن فلسطينياً ثانياً قتل في قصف مدفعي إسرائيلي على شرق جباليا شمال قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات منذ صباح اليوم كما ذكرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا: "إن محمد أبو لوز قُتل في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل عائلته شرق جباليا شمال قطاع غزة".

وكانت كتائب القسام ذكرت في بيان أن اشتباكات مسلحة تدور منذ صباح اليوم الاثنين بينها وبين الجيش الإسرائيلي.