غزة تشتعل: مقتل 29 فلسطينياً بينهم 12 طفلاً

قتل 29 فلسطينياً على الأقل، بينهم 12 طفلاً، في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة الاثنين، أول أيام عيد الفطر، ما يرفع حصيلة القتلى في القطاع منذ الهجوم الإسرائيلي عليه إلى 1079 على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وأوضح أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، أن هذه الحصيلة يضاف إليها 12 شخصاً قتلوا في الهجوم الإسرائيلي في أيام سابقة وعثر على جثثهم الاثنين، كما يضاف إليهم ستة أشخاص توفوا الاثنين متأثرين بإصابتهم خلال الهجوم المتواصل من الثامن من يوليو الجاري.



وقال القدرة إن "حصيلة اليوم الثاني والعشرين للعدوان الصهيوني على قطاع غزة حتى اللحظة في أول أيام عيد الفطر 47 شهيداً، منهم 12 شهيداً تم انتشالهم من شرق خزاعة وشرق غزة".



كما أشار إلى أن من بين القتلى 6 توفوا متأثرين بجروحهم في قصف إسرائيلي على قطاع في الأيام الماضية.



وبذلك ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يونيو الجاري إلى 1079 قتيلاً على الأقل ونحو 6470 جريحاً، بحسب القدرة.

وقال شهود عيان إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على شارع في مخيم الشاطئ، كان يضم أرجوحتين يلعب عليهما أطفال في العيد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم".

وجاءت هذه الغارة بعد وقت قصير من غارة أخرى شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مبنى داخل مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى في مدينة غزة، وفقاً لمصادر طبية وشهود عيان .

قصف اسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة اودى بحياة 10 فلسطينيين بينهم 8 اطفال ‹ › جنازة جنود اسرئيل قتلوا في معارك غزة ‹ › قصف اسرائيلي على غزة ‹ › سكان الشجاعية يتفقدون موقع منازلهم المدمرة بالقصف الاسرائيلي ‹ › حريق في مستوطنة اسرائيلية بعد سقوط صاروخ اطلق من غزة ‹ › مقاتلون فلسطينيون في غزة ‹ › مقاتل فلسطيني يستعمل صاروخ مضاد للدروع في غزة مقاتلون فلسطينيون في غزة ‹ › سكان الشجاعية يتفقدون موقع منازلهم المدمرة بالقصف الاسرائيلي ‹ › نقل جنود مصابين في معارك غزة ‹ › جنود اسرائيلييون على حدود غزة ‹ › صفارات الانذار في مستوطنة اسرائيلية بعد اطلاق صواريخ من غزة ‹ › نقل مصابي الجيش الاسرائيلي في معارك غزة ‹ › نقل مصابي الجيش الاسرائيلي في معارك غزة ‹ › قائد هيئة الاركان في الجيش الاسرائيلي بني غانتس يتابع سير المعارك في غزة ‹ › قصف اسرائيلي من المدفعية على غزة ‹ › نقل مصاب فلسطيني في القصف على غزة ‹ › دبابة اسرائيلية مدمرة في معارك غزة ‹ › دبابة اسرائيلية مدمرة في معارك غزة ‹ › صواريخ فلسطينية تطلق من غزة على اسرائيل ‹ › نقل مصابي الجيش الاسرائيلي في معارك غزة بطائرات الهيليكوبتر ‹ › دبابة اسرائيلية مدمرة في معارك غزة ‹ › دبابات اسرائيلية في محيط غزة ‹ › دبابات اسرائيلية في محيط غزة ‹ › مقاتلون فلسطينيون في غزة ‹ ›

وقال مصدر طبي إن "طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً على الأقل على مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا".

ومن جانبه، اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس، اليوم الاثنين، بإطلاق الصواريخ التي ضربت مخيم الشاطئ.