هنية يشيد بجهود الإمارات في تخفيف معاناة غزة

أشاد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجهود دولة الإمارات في تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي رسالة إلى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين قال هنية: "إننا ننتهز هذه الفرصة لكي نتقدم لشخصكم الكريم ولدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا بخالص الشكر والتقدير على الجهود المباركة التي تقومون بها لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة المحاصر".

وأضاف هنية "إننا نذكر الأيادي البيضاء للإمارات وشعبها منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ترك إرثا من العمل الإنساني ورصيدا وافرا من معاني الوفاء والولاء وكان قدوة إنسانية عالمية قل نظيرها وهو مسلسل عطاء لم يتوقف إلى يومنا هذا".

وأكد هنية حرصه على العلاقات مع دولة الإمارات قائلا "إننا نؤكد لكم حرصنا الشديد على بقاء العلاقة مع دولة الإمارات في أفضل صورها وأحسن حالاتها بما يعزز من التضامن العربي والروح الأخوية ويعطي مزيدا من الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

