غزة: إسرائيل تدمر منزل إسماعيل هنية

قالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية، القيادي بحركة حماس، في ساعة مبكرة، اليوم الثلاثاء، فأحدث أضرارا ولكن لم يصب أحدا بسوء. ولم يكن لدى متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تأكيد للنبأ، لكنها تتحرى بشأن التفاصيل.

وأكد ابن هنية وقوع الهجوم في صفحته على موقع فيسبوك، وقال إن منزل رئيس الوزراء السابق لحماس في غزة كان خاليا.

وقالت حركة حماس إن محطة تلفزيون الأقصى التابعة لها استهدفت أيضا، لكن المحطة واصلت البث.

وحينما حل الليل على غزة، أضاءت الطلقات المضيئة التي أطلقها الجيش السماء، وسمع دوي قصف مدفعي مكثف، وحث الجيش آلاف الفلسطينيين على الفرار من منازلهم في مناطق حول مدينة غزة، وهي في العادة مقدمة لشن هجمات كبيرة للجيش.