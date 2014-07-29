غزة.. القصف الإسرائيلي يدمر محطة الكهرباء الوحيدة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، الثلاثاء، عن تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل "توقفت محطة توليد الكهرباء بالكامل بسبب القصف الإسرائيلي عليها ليلا"، موضحا أن "القصف أتلف مولد البخار في المحطة، وفي وقت لاحق أصاب خزانات الوقود مما أدى إلى اشتعالها".

واندلعت حرائق ضخمة في محيط المحطة في وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت مراسلة "لفرانس برس"، مشيرة إلى أن سيارات الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى الموقع.

وإضافة إلى ذلك، قال الشيخ خليل إن خطوط إمداد الكهرباء القادمة من إسرائيل تكبدت أضرارا جسيمة بفعل القصف، موضحا أن "خمسة من عشرة خطوط إسرائيلية للكهرباء في قطاع غزة دمرت بفعل القصف الإسرائيلي، وطواقم الصيانة غير قادرة على الوصول إليها لإصلاحها".

وتؤمن محطة الكهرباء التي تعمل جزئيا حوالي 65 ميغاواط من التيار الكهربائي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة، فيما يتم استقدام 120 ميغاواط من إسرائيل، و22 ميغاواط من مصر، وتقدر حاجة القطاع من 280 إلى 320 ميغاواط، بحسب إحصائيات منشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة الطاقة.