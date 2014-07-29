غزة: حماس والجهاد إلى القاهرة لبحث المبادرة

قالت مصادر لـ"العربية" إن وفداً فلسطينياً توجه إلى القاهرة للبحث في مشروع الهدنة الذي تقدمت به مصر في وقت سابق.

وأفادت المصادر بالتوصل إلى توافق فلسطيني لعقد لقاء يجمع قادة حركة حماس والجهاد الإسلامي وفتح في القاهرة، في محاولة جديدة من أجل إحياء المقترح المصري لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن الوفد، ممثلاً بعزام الأحمد عن حركة فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس، وزياد النخالة عن الجهاد الإسلامي، وبحضور اللواء ماجد فرج، مدير المخابرات الفلسطينية العامة، توصل إلى اتفاق لاعتماد اتفاق عام 2012 .كما اتفق على اعتبار معبر رفح شأناً فلسطينياً مصرياً لا علاقة لإسرائيل به، كما تم التوافق على تواجد قوات الحرس الرئاسية على كافة المعابر الحدودية.