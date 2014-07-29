الاتحاد الأوروبي: يجب فتح كل المعابر في غزة

جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف القتال فوراً.

وقالت المتحدثة الرسمية مايا وشيانتجتش إن الدول الأوروبية تشجب إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ويدعم الاتحاد الأوروبي الجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار، كما يساند الاتحاد الأوروبي فتح المعابر فوراً، ومن دون شروط مسبقة أمام تنقل البضائع والأشخاص.

ويبدي الاتحاد أيضاً استعداده لتفعيل مهمة المراقبين في معبر رفح، إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك.

100 قتيل فلسطيني خلال 24 ساعة الأخيرة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات والقصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من مئة قتيل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

فيما أعلن عن مقتل قيادي بالجبهة الديمقراطية وأطفاله الخمسة وزوجته خلال غارة إسرائيلية على القطاع.

كما قتل 4 فلسطينيين الثلاثاء في قصف إسرائيلي جديد على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة عن "مقتل مواطنين في شرق رفح إثر قصف إسرائيلي".

وتوقفت صباح اليوم محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بعد أن استهدفتها الغارات الإسرائيلية.