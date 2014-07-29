كوريا الشمالية تنفي تسليم أسلحة إلى حزب الله وحماس

نفت كوريا الشمالية ما ورد في مقالات صحافية أكدت أنها تنقل صواريخ إلى حركة حماس في قطاع غزة ومعدات عسكرية إلى حزب الله الشيعي اللبناني، مؤكدة أن هذه المعلومات "تلفيق" و"محاولة مريبة" لإقحامها في النزاعات في الشرق الأوسط.

وصدر هذا النفي في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية مساء الاثنين.

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية ذكرت في نهاية الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر غربية أن حركة حماس التي تخوض حاليا نزاعا مع إسرائيل في قطاع غزة، سددت دفعة نقدية للحصول على صواريخ وتجهيزات اتصالات من كوريا الشمالية.

وقبل أيام من ذلك، أعلن قاض فيدرالي أميركي أن كوريا الشمالية مدت حزب الله اللبناني المدعوم من طهران والداعي إلى المقاومة المسلحة ضد إسرائيل بأسلحة متطورة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية "إنها أكاذيب لا أساس لها من الصحة ومحض تلفيق من قبل الولايات المتحدة لعزل (كوريا الشمالية) على الساحة الدولية".

وتابع البيان أن "هذه الدعاية المريبة تخفي محاولة من الولايات المتحدة لتبرير أفعالها الإجرامية دعما لإسرائيل"، ولتأجيج العداء ضد بيونغ يانغ من خلال ربطها بالنزاعات في الشرق الأوسط.

ويشكل تصدير الأسلحة مصدر عائدات أساسيا لكوريا الشمالية التي سبق أن باعت أسلحة إلى كل من سوريا وإيران رغم العقوبات الدولية التي تحظر ذلك.

وفي 2009، قامت طائرة تنقل 39 طنا من الأسلحة القادمة من كوريا الشمالية بهبوط اضطراري في مطار بانكوك، حيث تم حجزها. ويقول المحققون إن الطائرة كانت متوجهة إلى إيران، وإن شحنتها كانت موجهة إلى حزب الله.