كيري: نتنياهو طلب مساعدتنا للتوصل إلى هدنة بغزة

كشف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من جديد مساعدة واشنطن في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصرح كيري أنه "الليلة الماضية تحدثنا، وحدثني رئيس الوزراء (نتنياهو) عن فكرة واحتمال لوقف إطلاق النار، وأثار تلك المسألة معي كما فعل باستمرار"، مضيفا أن نتنياهو قال إنه "سيتبنى وقفا لإطلاق النار يتيح لإسرائيل حماية نفسها في مواجهة الانفاق، وأن لا تتضرر بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها حتى الآن".

وفي سياق متصل، رفض كيري هجوم الصحافة الإسرائيلية عليه منذ فشل وساطته في التوصل إلى وقف لإطلاق النار طوال الأسبوع الماضي.

وقال: "الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف كيري، عقب لقاء مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين: "لن أقلق بشأن الهجمات الشخصية ضدي".

وأكد كيري: "نحن نعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا الإسرائيليين لكي نتمكن من إيجاد سبيل لخفض أعداد الضحايا من المدنيين، ولمنع الوضع من التدهور الى مكان يجعل من الصعب على الجانبين إيجاد طريق إلى الأمام".

وفي سياق آخر، كشف كيري أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإجراء مفاوضات جديدة حول قضايا أوسع، تريد إسرائيل وحماس معالجتها، فإنها ستجري في القاهرة "وستكون بأكملها دون أية شروط مسبقة، ولن تعرقل قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

واعتبر أنه "من المناسب أكثر محاولة حل القضايا على طاولة المفاوضات بدلا من مواصلة العنف والعنف المضاد.. ما سيجعل من الأكثر صعوبة الخروج من الوضع".