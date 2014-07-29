واشنطن تحض روسيا على التخلص من أسلحتها "المحظورة"

حضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، روسيا على التخلص من أسلحتها التي تحظرها الاتفاقات التي صادقت عليها، مؤكدة أنها "انتهكت الالتزامات" الخاضعة لها بموجب معاهدة تعود للعام 1987.

وقالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن تقريراً جرى تقديمه إلى الكونغرس الأميركي في 2014 بشأن الالتزام بمعاهدات مراقبة الأسلحة ومنع انتشارها أثبت أن روسيا "تنتهك التزاماتها" بموجب معاهدة التخلص من الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وأضافت: "ندعو روسيا إلى الامتثال للالتزامات الواردة في هذه المعاهدة والقضاء على الأسلحة المحظورة بطريقة يمكن التحقق منها".

وبموجب المعاهدة التي جرى توقيعها في 1987، التزمت موسكو بعدم حيازة أو إنتاج أو تجربة صواريخ "كروز" يصل مداها إلى ما بين 500 و5500 كلم، بحسب بساكي التي لم تكشف متى تم انتهاك المعاهدة.

وقالت بساكي إن وزير الخارجية، جون كيري، تحدث في وقت سابق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ودعا إلى "حوار ثنائي على مستوى عال فورا" لمناقشة مسائل الأسلحة.

ويأتي التقرير، الذي جرى تقديمه إلى الكونغرس اليوم الثلاثاء، وسط تزايد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة التي تتهم موسكو بتأجيج الاضطرابات في شرق أوكرانيا.

إلا أن بساكي أكدت أن الولايات المتحدة "أثارت هذه المسألة أول مرة العام الماضي" مع القادة الروس.

وأكدت أن ذلك "لا علاقة له بأوكرانيا"، رغم أن واشنطن تقر عقوبات جديدة ضد موسكو لدعمها الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

وكانت واشنطن أعربت في يناير الماضي عن قلقها لإجراء روسيا تجربة صاروخية تنتهك المعاهدة الثنائية الموقعة في 8 ديسمبر 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في حينه، مشيرة إلى أنها ستدرس ما إذا كانت التجربة تنتهك الاتفاقية الثنائية.