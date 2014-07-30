أوباما: صبر أوروبا نفد حيال تصرفات بوتين في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن صبر أوروبا قد نفد حيال ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حشد للقوات على الحدود الأوكرانية ودعم الانفصاليين فيها. مؤكدا أن تشديد العقوبات على موسكو سيؤثر كثيرا على الاقتصاد الروسي.

وقال "إن الأوربيين الذين لديهم قلق اقتصادي مشروع حيال قطع علاقات بعينها مع روسيا قد ضاعفوا حاليا من خطواتهم ضد روسيا وذلك دليل على نفاد صبر أوروبا حيال الكلمات الجميلة التي يقولها الرئيس بوتين والتي لاتشبه أفعاله".

وأضاف "إنه لمن الصعب تجنب تداعيات ما يحدث في أوكرانيا والتي تؤثر على اوروبا، واعتقد أن تشديد العقوبات الاوروبية والاميركية سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الروسي".

وقال الرئيس الأميركي "إن ما يجري ليس حربا باردة جديدة لكنه عدم استعداد روسيا للاعتراف بأحقية أوكرانيا باختيار طريقها الخاص بها".

وكان الاتحاد الأوروبي تبنى مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإرغام الرئيس فلاديمير بوتين على تغيير نهجه في أوكرانيا، وتشمل الإجراءات الجديدة فرض مجموعة من القيود على قطاعات المالية والدفاع والطاقة لزيادة الضغط على روسيا بسبب تدخلها المستمر في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو.