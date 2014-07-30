حماس: هدنة إسرائيل لـ4 ساعات لا قيمة لها

قالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، إن هدنة الأربع ساعات التي أعلنتها إسرائيل لا قيمة لها مع استمرار قصفها المستمر وهجماتها على المدنيين.

وقال أبو زهري إن الهدنة استثنت مناطق ساخنة على حدود القطاع ولا يمكن الاستفادة منها في إخلاء المصابين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له اليوم عن هدنة إنسانية تستمر لمدة 4 ساعات، تبدأ من 12 إلى 16 بتوقيت غرينتش، ما عدا المناطق التي فيها عمليات عسكرية، وأوضح أن أي عملية سيرد عليها بقوة.

فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر جلسة ظهر اليوم ليحدد ما إذا كانت إسرائيل ستقدم على وقف لإطلاق النار خلال اليومين المقبلين بعد تدمير الأنفاق الحدودية أم أنها ستوسع رقعة الهجوم البري على غزة.

يشار إلى أن نتنياهو ووزير الدفاع يعالون يدعمان المسار المصري للتهدئة وإرساء ترتيبات أمنية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي المبادرة إلى صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء العملية في قطاع غزة.

ميدانيا، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن تسعة فلسطينيين، بينهم سبعة من عائلة واحدة، قتلوا، الأربعاء، في قصف إسرائيلي على خان يونس في جنوب قطاع غزة.

فيما قتل سبعة فلسطينيين، بينهم أربع نساء في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس ودير البلح.