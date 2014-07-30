غزة.. قتلى وجرحى في قصف مدفعي استهدف مدرسة للأونروا

قتل حوالي 20 فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون بجروح في قصف مدفعي استهدف فجر الأربعاء مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "قتل نحو عشرين فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في قصف مدفعي لمدرسة تابعة للاونروا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

بدوره قال مسؤول في الاونروا إنه "تم استهداف منطقة دورات المياه وفصلين صفيين في مدرسة بنات جباليا الابتدائية أ و ب المعروفة بمدرسة ابو حسين".

وأفاد شهود أن المدفعية الإسرائيلية كثفت من قصفها على مخيم جباليا وعلى شمال القطاع عند صلاة الفجر قرابة الساعة الرابعة صباحا بمعدل قذيفة كل دقيقة.



من جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الثلاثاء، أنها عثرت على مخبأ للصواريخ في إحدى المدارس التي تديرها في قطاع غزة، وأدانت من وضعوها هناك.

وشجب المتحدث باسم "الأونروا"، كريس جونيس، المسؤولين عن تعريض المدنيين للخطر بتخزينهم الصواريخ في المدرسة، لكنه لم يشر على وجه التحديد بأصابع الاتهام إلى طرف بعينه.

وقال جونيس في بيان: "نحن ندين المجموعة أو المجموعات التي عرضت المدنيين للخطر بوضع هذه الذخائر في مدرستنا. وهذا انتهاك صارخ آخر لحياد منشآتنا. وندعو جميع الأطراف المتحاربة أن تحترم حرمة مباني الأمم المتحدة".

وكشف جونيس أن "الأونروا" استدعت خبير ذخائر من خبراء الأمم المتحدة للتخلص من الصواريخ وتأمين مباني المدرسة، مضيفاً أنه لم يستطع الوصول الى الموقع بسبب القتال في المنطقة.

وكانت إسرائيل استهدفت بعض مواقع "الأونروا" خلال القتال في حملتها التي مضى عليها 23 يوما على حماس في قطاع غزة.

كما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأسبوع الماضي، عن قلقه للعثور على 20 صاروخا في مدرسة خالية لـ"الأونروا" ومدرسة أخرى في الأسبوع السابق.



