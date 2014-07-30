شركات صنعت "القبة الحديدية" تعرضت لهجمات إلكترونية

أكد خبير أمني مقره الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أن متسللين على الإنترنت على صلة بالحكومة الصينية سرقوا مئات الوثائق الخاصة بثلاث مؤسسات دفاعية إسرائيلية متعاقدة لبناء درع اعتراض الصواريخ المسماة "القبة الحديدية" وأنظمة تتعلق بذلك النظام بدءا من عام 2011.

وقال جوزيف دريسل، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة هندسة الفضاء الإلكترونية" (سايبر انجنيرينج سرفيسيز)، إن المجموعة المعروفة باسم "كومنت كرو" سرقت تصميمات للأنظمة الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ خلال عدة هجمات في عامي 2011 و2012.

واستهدفت الهجمات عبر الإنترنت كبرى الشركات المتعاقدة مع الجيش وهي "اليسرا جروب" و"شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية" و"أنظمة رفائيل للدفاعات المتطورة". وأقامت هذه الشركات النظام الذي يحمي إسرائيل الآن جزئيا من الصواريخ القادمة من قطاع غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن أنظمة القبة الحديدية نجحت في إسقاط أكثر من 90% من الصواريخ التي تعاملت معها وتجاهلت الصواريخ التي جنحت بعيدا.

ورفضت شركتان من الشركات التي ذكرها دريسل التعليق على ما قاله الخبير الأمني بمجال الكمبيوتر.

أما شركة "أنظمة رفائيل للدفاعات المتطورة"، فقد علّق أحد المسؤولين فيها، رفض نشر اسمه، على التقرير، قائلاً: "لا تتذكر رفائيل حدوث مثل هذه الواقعة. قاعدة بيانات رفائيل بما فيها قاعدة بيانات الدفاع الجوي محمية إلى اقصى درجة".