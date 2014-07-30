قائد القسام: لا وقف لإطلاق النار من دون رفع الحصار

أعلن القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكرية لحماس، محمد الضيف، في كلمة مسجلة أن لا وقف لإطلاق النار مع إسرائيل من دون وقف "العدوان ورفع الحصار"، وذلك في موقف يعلنه للمرة الأولى منذ بدء المساعي لإرساء تهدئة في غزة.

وقال الضيف، في كلمة قصيرة بثت مساء الثلاثاء عبر "فضائية الأقصى" التابعة لحماس: "لن ينعم الكيان الغاصب بالأمن ما لم يأمن شعبنا ويعيش بحرية وكرامة، ولن يكون وقف لإطلاق النار إلا بوقف العدوان ورفع الحصار، ولن نقبل أية حلول وسط على حساب حرية شعبنا".

وأضاف: "لقد آثرنا مواجهة وقتل العسكريين وجنود العدو على مهاجمة المدنيين في الوقت الذي يرتكب العدو المجرم المجازر ويهدم البيوت فوق رؤوس أهلها".

وموجها كلامه الى القوات الإسرائيلية، أكد الضيف أن "هذه المعركة مختلفة، تقاتلون جنودا يعشقون الموت كما تعشقون الحياة ويتسابقون الى الشهادة.. وقد توحد الجميع من شعبنا على مقاومة العدوان".

وشدد على "استمرار عمليات الانزال خلف الخطوط، والتي كان آخرها عملية شرق الشجاعية بالأمس، رغم المجازر وتدمير منازل حي الشجاعية فوق رؤوس أهلها ورغم منظومات المراقبة المتعددة. وليعلم العدو أن الأمر أكثر خطورة وأن الأمر أكبر مما يتصور".

واعتبر الضيف أن الجيش الإسرائيلي "يرسل جنوده الى محرقة محققة"، مضيفا: "نؤكد جاهزيتنا ونعمل وفق سيناريوهات مسبقة ولا نتعامل بردة فعل رعناء كما يفعل العدو المجرم".

وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها القائد العام للقسام منذ سنوات، علما بأنه تعرض مرارا لمحاولات إسرائيلية لاغتياله.

وبعد انتهاء كلمة الضيف، بث شريط فيديو لهجوم نفذته القسام على موقع "نحال العوز" العسكري، شرق منطقة الشجاعية، والذي كان أشار إليه قائد القسام في كلمته. وظهر علم إسرائيل على برج مراقبة عسكري وسط الموقع الذي أظهر الفيديو اقتحامه.

وبدا في شريط الفيديو عدد من مقاتلي القسام يمسكون بما يبدو أنه جندي إسرائيل ويسيطرون على قطعة سلاح. كما ظهر في الفيديو مقاتلون يطلقون النار ثم يدخلون الى فوهة بدا أنها تؤدي الى نفق تحت الأرض.

