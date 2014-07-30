وفد إسرائيلي في مصر لبحث احتمال تهدئة في غزة

وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن التوصل إلى تهدئة في النزاع مع حركة حماس في غزة، كما أفادت مصادر في الملاحة الجوية.

ولم تحدد هذه المصادر هوية عضوي الوفد، لكنها قالت إن زيارتهما ستستغرق بضع ساعات.

وينتظر أيضا وصول وفد فلسطيني خلال هذا الأسبوع إلى مصر التي قامت بدور وساطة في النزاع الأخير في 2012 بين الدولة العبرية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وترفض حماس أي تهدئة طالما لم يرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني منذ 2006، فيما تريد إسرائيل تدمير الأنفاق التي تستخدمها الحركة لشن هجمات على أراضيها.

وقد قتل أكثر من 1330 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 7300 آخرين بجروح خلال 23 يوما من الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 56 جنديا إسرائيليا، وثلاثة مدنيين، هم إسرائيليان وتايلاندي.