إسرائيل تعبئ 16 ألف جندي من قوات الاحتياط في الجيش

أعلن الجيش الإسرائيلي تعبئة 16 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط، ما يرفع عدد قواتها إلى 86 ألف عنصر على خلفية مواصلة الهجوم العسكري على قطاع غزة المتواصل منذ 8 يوليو، على ما أعلنت المتحدثة باسم الجيش.

وقالت المتحدثة: إن الجيش أصدر 16 ألف أمر تعبئة إضافي للسماح بتبديل القوات على الأرض، ما رفع عدد جنود الاحتياط إلى 86 ألفاً".

وأعلنت الإذاعة العامة أن الحكومة الأمنية قررت بالاجماع الأربعاء، خلال اجتماع استمر خمس ساعات مواصلة الهجمات على "الأهداف الإرهابية" التابعة لحركة حماس والعمليات الجارية من أجل القضاء على الأنفاق التي تستخدمها الحركة بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية.



وأضافت الإذاعة، أنه من المقرر عقد اجتماع جديد للحكومة الأمنية التي تضم ثمانية وزراء بعد ظهر الخميس.



ونقلت الإذاعة عن جنرال مكلف بالعمل في قطاع غزة أن تدمير الأنفاق "مسألة أيام".