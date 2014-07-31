مسؤولة بالأمم المتحدة تندد بتحدي إسرائيل "المتعمّد"

نددت مسؤولة في الأمم المتحدة بما اعتبرته "تحدياً متعمداً" للقانون الدولي من جانب إسرائيل في هجومها على قطاع غزة.

وحول الهجمات الإسرائيلية على المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة، قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي للصحافيين اليوم الخميس، "لا شيء من هذه الأمور يبدو لي عرضياً، يبدو وكأنه تحد متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل".

وأضافت خلال آخر مؤتمر صحافي لها في جنيف قبل انتهاء ولايتها التي استمرت 6 سنوات، "مما لا شك فيه أنه تم تجاهل مبادئ التكافؤ والاحتياط من جانب إسرائيل". وتابعت "لا يمكننا التسامح مع هذا الإفلات من العقاب".

من جهة أخرى، قالت بيلاي إن "الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

وفي الثالث والعشرين من شهر يوليو، شكّل مجلس حقوق الإنسان بطلب من فلسطين لجنة تحقيق دولي حول الانتهاكات التي يعتقد أنها ارتكبت في إطار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال يجب أن يعين رئيس المجلس الغابوني بودلير ندونغ آيلا أعضاء هذه اللجنة.

وخلال نقاشات المجلس الأسبوع الماضي نددت بيلاي بما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة، وكذلك بهجمات حماس العشوائية على مناطق مدنية.

والخميس استؤنفت عمليات القصف على غزة ما أدى إلى مقتل حوالي 10 أشخاص، وارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى حوالي 1374 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 يوليو، بينهم أكثر من 245 طفلاً، بحسب اليونيسيف. ومن الجانب الإسرائيلي، قتل 56 جندياً، ما يشكل أعلى خسائر تلحق بالجيش منذ حربه ضد حزب الله في لبنان عام 2006.

وقتل 16 فلسطينياً، حين سقطت قذيفتا هاون إسرائيليتان على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم اللاجئين في جباليا (شمالاً)، حيث لجأ حوالي 300 فلسطيني هرباً من المعارك.

وحملت الأونروا بوضوح الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن قصف مدرسة تابعة لها في جباليا، مستنكرة مقتل أطفال "أثناء نومهم إلى جانب أهاليهم على أرض قاعة الدراسة".