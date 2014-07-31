مشاهير هوليوود يتضامنون مع غزة

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة تعلو أصوات مشاهير العالم، مطالبين بإيقاف العدوان ومعلنين تعاطفهم مع أهل القطاع.

ومن أبرز هؤلاء المشاهير النجمة العالمية مادونا والممثلة الشهيرة بينيلوبي كروز وغيرهما.

ماذا عن جورج كلوني؟

طالما دافع نجم هوليوود جورج كلوني، والذي اقترن مؤخراً بلبنانيةٍ، عن قضايا حقوق الإنسان، خاصة دعوته لإنهاء الحرب في جنوب السودان وزياراته المتكررة هناك لكن كلوني صمتَ هذه المرة ولم يتحدثْ عن موضوعٍ سياسيٍ يدخل نجوم هوليوود عادة في خط النار وفي مواجهةٍ مع اللوبي المؤيد لإسرائيل.

الحرب على غزة دفعت بممثلين من الدرجة الأولى للاحتجاج على قتل الأطفال وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

بنلوبي كروز وزوجها الممثل خافير بارديم استخدما كلمة إبادة، وطالبا الاتحاد الأوروبي بإدانة إسرائيل، أما نجمة الغناء الأكثر شهرة مادونا فقد تضامنت هي الأخرى مع أطفال غزة عبر تويتر قائلة: "إن أطفال غزة الأبرياء مثل الأزهار من يحق له أن يقتلهم".

وبالإضافةِ إلى المغنية ريانا، واني لينكس وجون لجنيد وسلينيا جومز الذين نادوا جميعا بوقفِ إطلاق النار ودعوا للصلاة من أجل غزة، بقي آخرون على تأييدهم لإسرائيل مثل جون ريفيرز.

وتقول ريفيرز في فيديو لها: "إسرائيل محقة في حملتها وسط كل الصواريخ المنهالة عليها".

وبرر البعض دعمهم لغزة من منطلق إنساني مطلق مثل الممثلة ميا فاررو وهي سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، التي نشرت صوراً على حسابها على تويتر، وطالبت الإدارة بوقف تقديم الدعم العسكري لإسرائيل قائلة: "إنها ليست مع حماس بل مع الإنسانية".

وبينما تخرج حرب غزة النجوم من حياتهم المخملية وتدخلهم في معترك صراع عربي إسرائيلي، حيث باتت تؤثر على الرياضيين أيضا، حيث قام فريق لكرة السلة الأميركي يضم ماجيك جونسون بإلغاء رحلة مجدولة إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة.