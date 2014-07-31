مقتل زقوت لاعب منتخب فلسطين السابق بقذيفة إسرائيلية

قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم الخميس إن عاهد زقوت لاعب المنتخب الفلسطيني السابق قتل بعد إلقاء قذيفة إسرائيلية على منزله في غزة.

وسرى خبر مقتل اللاعب عاهد بين الأوساط الرياضية الفلسطينية. وبدوره قال الصحفي الرياضي خالد زاهر في غزة "فقدت فلسطين واحدا من أفضل لاعبيها، وربما يكون أفضل لاعب وسط على الإطلاق".

من جهتهم، قال أطباء وجيران زقوت إنه قتل أمس الأربعاء بينما كان نائما في سريره، ولا يعرف عن زقوت (49 عاما) انضمامه لأي فصيل سياسي، ولم يعبر عن آرائه السياسية بشكل واضح.

وسبق لزقوت أن حمل شارة قيادة منتخب بلاده للشباب، كما سبق أن خاض مباراة ودية مع منتخب بلاده الأول في 1994 أمام فريق من نجوم فرنسا بقيادة ميشيل بلاتيني.

وانتقل زقوت في الآونة الأخيرة إلى العمل في مجال التدريب، كما عمل كمقدم برامج رياضية في التلفزيون الفلسطيني.

