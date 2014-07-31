هدنة أوكرانية لتسهيل وصول الخبراء لموقع تحطم الطائرة

قالت أوكرانيا اليوم الخميس، إنها أوقفت أي عمليات هجومية في حملتها العسكرية في شرق أوكرانيا لمساعدة الخبراء الدوليين على الوصول إلى موقع تحطم طائرة تتبع الخطوط الجوية الماليزية، لكن الانفصاليين يواصلون مهاجمة مواقعها.

وقالت كييف في صفحة ما تسميه "عملية مكافحة الإرهاب" ضد الانفصاليين في الشرق على فيسبوك، إنها تمتثل لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بوقف القتال قرب موقع تحطم الطائرة.

وأضافت "يوم31 يوليو لن تنفذ القوات المشاركة في المرحلة النشطة لعملية مكافحة الإرهاب أي عمليات عسكرية باستثناء حماية مواقعها من الهجوم، لكن مقاتلي المرتزقة من الإرهابيين الروس لا يحترمون أي اتفاقات أو طلبات دولية".

واتهم الانفصاليون كييف بمنع الوصول إلى موقع تحطم الطائرة بمواصلة القتال في المنطقة.

وقال سيرجي كفاتاردزه وهو مساعد لزعيم الانفصاليين ألكسندر بوروداي "أوكرانيا تواصل انتهاك وقف إطلاق النار في موقع تحطم الطائرة (في الرحلة) إم.إتش17، ولا تسمح لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبراء من هولندا وأستراليا بدخول المنطقة".

وأضاف "نأمل أن يمتثل الأوكرانيون لقرارات الأمم المتحدة، وأن يسمحوا للخبراء بالوصول إلى موقع التحطم، وأن يسهلوا الإجراءات الأمنية في المكان".

من جهة ثانية، رفض البرلمان الأوكراني بأغلبية ساحقة استقالة رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك اليوم الخميس، بعد الموافقة على تشريع هام، قالت الحكومة إنه ضروري لزيادة الإنفاق على الجيش، وتفادي التخلف عن الوفاء بالديون.

وكان ياتسينيوك قدم استقالته الأسبوع الماضي، حين لم يوافق المشرعون على تعديلات مقترحة في الميزانية من المرة الأولى. واليوم صفق له أعضاء البرلمان بعد أن أيدوا التعديلات التي اقترحها في تصويت جديد، ثم رفضوا بأغلبية ساحقة قبول استقالته.

وقال أولكسندر تورتشينوف رئيس البرلمان "وافقنا بشكل كامل على قانون يعدل قانون ميزانية الدولة لعام 2014."

