غزة.. 62 قتيلاً حصيلة المجزرة الإسرائيلية على رفح

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 62 قتيلاً، وجرح 350 في رفح، جراء الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل اليوم بعد إعلان الأخيرة انتهاء الهدنة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن القصف الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة قتل 50 فلسطينياً على الأقل اليوم الجمعة وسط مؤشرات على تداعي وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامنة صباحاً.

واتهمت إسرائيل حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى بانتهاك الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لكنها لم تقدم تفاصيل. بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فتحوا النار على جنود إسرائيليين في منطقة رفح.

1507 حصيلة القتلى في قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن العملية الإسرائيلية المستمرة منذ 26 يوماً على قطاع غزة قد أوقعت حتى الآن 1507 قتلى و8350 جريحاً.

فيما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان أن أكثر من 5230 منزلاً دمرت بشكل كامل، فيما طال التدمير الجزئي 30050 منزلاً وأكثر من 4374 وحدة سكنية لم تعد صالحة للسكن، إضافة إلى تدمير محطة الكهرباء الوحيدة في غزة وشبكات الكهرباء، الأمر الذي تسبب في إغراق كل قطاع غزة في الظلام منذ أربعة أيام.