مقتل 10 جنود أوكرانيين في معارك مع الانفصاليين

قتل 14 شخصاً بينهم عشرة جنود أوكرانيين على الأقل ليل الخميس الجمعة في معارك بين القوات الأوكرانية وانفصاليين في شاختارسك شرق أوكرانيا، على ما أفاد مصدر عسكري.

وقال أوليكسي دميتراشكيفسكي المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية "هناك 4 جثث لم يتم التعرف إليها بعد، وقد تكون جثث جنود أوكرانيين أيضاً أو جثث إرهابيين".

وكانت هيئة أركان القوات الأوكرانية أعلنت قبل ذلك تعرض قوة تابعة لها لـ"كمين" نصبه انفصاليون في هذه البلدة الواقعة على مسافة حوالي 25 كلم من موقع تحطم الطائرة الماليزية، حيث تبدأ بعثة من الخبراء الدوليين الانتشار.

واستأنفت القوات الأوكرانية هجومها الجمعة على الانفصاليين الموالين لروسيا بعدما علقته يوم أمس، للمساعدة على إجراء التحقيق الدولي في الكارثة التي قادت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا المتهمة بتسليم المتمردين.

وقال دميتراشكيفسكي إن "العمليات العسكرية حاليا في مرحلة ناشطة، لكن ليس هناك معارك في منطقة تحطم طائرة البوينغ، اليوم ستواصل مجموعة الخبراء الدوليين عملها".