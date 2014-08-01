20 قتيلاً في سلسلة انفجارات بأنبوب للغاز في تايوان

قتل 20 شخصا على الأقل، وأصيب 270 آخرون بجروح في سلسلة انفجارات وقعت مساء الخميس، في أنبوب للغاز في مدينة كاوسيونغ بجنوب تايوان، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق في بيان، إن انفجارات الغاز التي وقعت مساء الخميس أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 270 آخرين بجروح".

وأضافت أن الجرحى توزعوا على عدد كبير من مستشفيات هذه المدينة الساحلية.

وكانت حصيلة سابقة أعلنها رئيس بلدية المدينة، شين شو، للصحافيين أشارت إلى سقوط 15 قتيلا وأكثر من 230 جريحا في الحادث. ويرجح أن تكون الانفجارات ناجمة عن تسرب للغاز.

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة كاوسيونغ شيانجين إنها تلقت في وقت متأخر من مساء الخميس، اتصالات من سكان المقاطعة عن اشتباههم بوجود تسرب للغاز من الأنبوب، ما أدى إلى الانفجارات التي كانت قوية لدرجة ألحقت أضرارا بالطريق السريع المجاور، وأدت إلى انقلاب العديد من السيارات وتناثر الجثث في المكان. وقال شهود عيان إن دوي الانفجارات كان أشبه بزلزال.

وبحسب بيان الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق، فإن الانفجارات وقعت قرابة منتصف الليل في منطقة مساحتها تتراوح بين كليومترين وثلاثة كيلومترات مربعة.

وأمرت السلطات السكان بعدم التوجه إلى مكان الكارثة، وفتحت أبواب العديد من المدارس لإيواء الناجين.