إسرائيل: بإمكان الفارين من بيت لاهيا العودة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين الذين فروا من القصف على بلدة بيت لاهيا بقطاع غزة بإمكانهم العودة اليوم السبت، مشيراً إلى إنهاء عملياته في المنطقة.

وأضاف الجيش، في بيان لسكان بيت لاهيا ومجموعهم 70 ألفا: "ننصح السكان بتوخي الحرص من العبوات الناسفة التي نشرتها حماس في المنطقة".

وأرسل الجيش رسائل نصية لسكان هاتين المنطقين بشأن إمكانية العودة. وفي هذا الصدد، شددت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث مع وكالة "فراس نرس" على "أننا نتحدث فقط عن هاتين المنطقتين"، ورفضت التحدث عن "أي نية للجيش للانسحاب من القطاع".

وقال شهود عيان في العطاطرة، وهي جزء من بيت لاهيا، إنهم شاهدوا الجيش الإسرائيلي ينسحب باتجاه الحدود. وفي الجنوب، قال سكان: "شاهدنا الجيش الإسرائيلي ينسحب من قرى شرق خان يونس"، لكن لا يوجد تأكيد من الجيش.

كما قالت اثنتان من محطات التلفزيون في إسرائيل إن بعض القوات البرية الإسرائيلية انسحبت من قطاع غزة، اليوم السبت، بعد أن قال الجيش إنه أوشك على تحقيق هدفه الأساسي في الحرب وهو تدمير أنفاق حماس تحت الحدود.