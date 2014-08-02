الصين.. انفجار في مصنع يؤدي لمقتل 65 شخصاً

أسفر انفجار داخل مصنع في شرق الصين السبت عن مقتل 65 شخصا وإصابة عدد آخر لا يزال غير محدد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.

وأوردت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية أن الانفجار وقع في مدينة كوشان في محافظة جيانغسو بشرق البلاد و"أسفر عن سقوط 65 قتيلا فيما لا يزال عدد المصابين غير معروف".

وأضافت أن الانفجار وقع صباح اليوم السبت في مصنع للمواد المعدنية.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الانفجار أسفر عن إصابة أكثر من مئة شخص بجروح.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت جثثا متفحمة لأشخاص خارج المجمع الصناعي الذي ينبعث منه دخان أسود، وجثة متفحمة يتم نقلها الى خارج المكان.

وقال شاهد عيان في تغريدة على موقع سينا ويبو المعادل الصيني لتويتر إن الموقع انقلب رأسا على عقب.

وتقع الحوادث الصناعية في الصين حيث لا تطبق معايير السلامة بدقة.

